Arnaldi-Dzhumur | highlights Atp Umago La reazione di Arnaldi allo scambio irreale
Nel match dei quarti di finale dell’ATP 250 di Umago, Damir Džumhur ha sconfitto Matteo Arnaldi in tre set. Durante il gioco, Arnaldi ha reagito a uno scambio considerato irreale. Sono stati mostrati gli highlights della partita, che ha visto Džumhur prevalere concludendo il match in tre set.
Partita spettacolare ai quarti di finale dell'Atp 250 di Umago tra Matteo Arnaldi e Damir Džumhur, che vince il match in 3 set. Qui gli highlights della partita. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
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Dzumhur-Arnaldi: gli highlights | ATP 250 Umag
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