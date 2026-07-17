Armi da guerra e quasi due chili di cocaina nascosti tra casa e garage | un arresto nel Napoletano

Notizia in breve

La polizia ha arrestato un uomo nel Napoletano con l’accusa di detenzione illegale di armi, tra cui armi da guerra, e di quasi due chili di cocaina nascosti tra casa e garage. L’ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita oggi. Durante le perquisizioni sono state trovate armi da fuoco e sostanze stupefacenti destinate allo spaccio. Le indagini sono in corso per accertare eventuali collegamenti con altre attività illecite.