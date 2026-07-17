Armi da guerra e quasi due chili di cocaina nascosti tra casa e garage | un arresto nel Napoletano

Da teleclubitalia.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La polizia ha arrestato un uomo nel Napoletano con l’accusa di detenzione illegale di armi, tra cui armi da guerra, e di quasi due chili di cocaina nascosti tra casa e garage. L’ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita oggi. Durante le perquisizioni sono state trovate armi da fuoco e sostanze stupefacenti destinate allo spaccio. Le indagini sono in corso per accertare eventuali collegamenti con altre attività illecite.

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La Polizia di Stato ha eseguito oggi un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo, ritenuto gravemente indiziato, allo stato delle indagini, di detenzione illegale di armi, comprese armi da guerra, e di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio. Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale di Napoli Nord su richiesta della Procura. Nel corso delle perquisizioni, gli investigatori hanno scoperto, nascosti all'interno di un condizionatore installato nel sottotetto dell'abitazione dell'uomo, due fucili M70 AB2, meglio conosciuti come AK-47 o Kalashnikov. Nella stessa abitazione l'indagato era già stato arrestato perché trovato in possesso di una pistola semiautomatica Beretta calibro 6. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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