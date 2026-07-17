Argentina-Inghilterra | la sfida tattica che può scrivere la storia

Mercoledì 15 luglio ad Atlanta si è disputata la semifinale tra Argentina e Inghilterra nel Mondiale 2026. L'Argentina, con Lionel Messi in campo, ha vinto 3-1 contro la Svizzera negli ottavi, segnando con Mac Allister, Alvarez e Lautaro Martinez. La partita tra le due nazionali si è conclusa con il risultato di 1-1 nei tempi regolamentari e supplementari, prima che l'Argentina trovasse il gol decisivo nei minuti finali.

L’angolo della partita. Oggi, mercoledì 15 luglio, ad Atlanta va in scena una delle sfide più attese del Mondiale 2026: Argentina contro Inghilterra. La nazionale argentina, guidata dall’invincibile Lionel Messi, arriva a questa semifinale dopo una convincente vittoria per 3-1 contro la Svizzera, con gol di Mac Allister, Alvarez e Lautaro Martinez. Dall’altra parte, l’Inghilterra ha mostrato la propria forza eliminando la Norvegia, grazie a una doppietta di Jude Bellingham, sempre più fulcro del gioco inglese. Questa semifinale non è solo un confronto di squadre, ma anche una battaglia tra stelle, dove ogni errore può essere decisivo. La chiave tattica del match. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Argentina Survived a Potential Disaster vs Switzerland. Next Challenge: England

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