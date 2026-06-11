caccia al bis da 10

Messi ha segnato il suo decimo gol in questa stagione, consolidando la sua presenza in campo. Il calciatore ha mostrato ancora una volta le sue doti di tecnica e visione di gioco, caratteristiche che lo distinguono nel panorama calcistico. La partita ha confermato la sua capacità di influenzare l’andamento della gara, con un gol che si aggiunge a una lunga serie personale. La sua performance ha attirato l’attenzione di appassionati e analisti sportivi.

Dici Messi e riassumi tutto il bello del calcio: genio, velocità, tecnica, visioni inarrivabili di gioco. E pure una marea di vittorie. Quella in Qatar con l’Albiceleste, quattro anni fa, è la più preziosa: ha colmato la lacuna oceanica, l’ultima, che ancora segnava la differenza dall’altro Diez dell’Olimpo pallonaro, Maradona. L’ Argentina, pur aggrappata al suo insostituibile capitano, ha molto altro per tentare il bis mondiale. Come nel 2022, contornerà la classe di Leo – ora a pieno servizio dopo un infortunio con l’Inter Miami che aveva allarmato tutti – di un corredo agonistico di primissimo piano. Chi meglio di tutti condensa garra e classe, è senz’altro Lautaro Martinez. Poi, c’è un nugolo di immancabili pretoriani per il ct Scaloni: Dibu Martinez in porta, l’eterno e roccioso Otamendi, Romero, Mac Allister, Paredes, De Paul. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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CACCIA AL BIS Sara Errani e Andrea Vavassori tornano sul Philippe-Chatrier per difendere la corona. Alle 12:00 gli azzurri sfidano Gabriela Dabrowski ed Evan King nella finale del doppio misto. L'anno scorso l'hanno vinta qui, a Parigi, ora Sara e An x.com

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