Al ritorno da un viaggio in Botswana, un uomo del Vallese ha aperto la valigia e ha trovato uno scorpione nascosto tra i vestiti. La puntura dell’animale gli ha provocato un infortunio che ha richiesto cure mediche presso un ospedale locale. Lo scorpione non era un souvenir, ma un animale rimasto nascosto nei bagagli. La scoperta ha portato il soggetto a recarsi in pronto soccorso per le cure del caso.

Non era un souvenir del viaggio, ma un passeggero indesiderato rimasto nascosto tra i suoi bagagli. Al ritorno dal Botswana, un uomo del Vallese ha scoperto nel modo peggiore che dentro la sua valigia si era nascosto un piccolo scorpione: la puntura lo ha costretto a ricorrere alle cure dell’ ospedale di Sion. Secondo quanto riportato da Tio20, la sorpresa è arrivata proprio mentre stava sistemando i vestiti e svuotando la valigia rientrata dall’Africa. Tra gli oggetti personali si era infatti annidato un esemplare del genere Uroplectes, appartenente alla famiglia dei Buthidae. Fortunatamente il suo veleno non è risultato mortale, ma l’episodio ha comunque richiesto l’intervento dei sanitari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Apre la valigia di ritorno dalle vacanze e fa una scoperta choc: uno scorpione nascosto tra i vestiti lo punge e lo manda in ospedale

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