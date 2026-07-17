Apple ha superato Nvidia ed è di nuovo l’azienda di maggior valore al mondo

Venerdì, Apple ha riacquisito il primato come azienda con il valore di mercato più elevato, superando Nvidia. Il valore di Apple è salito, mentre quello di Nvidia ha registrato una diminuzione. La variazione di mercato ha portato Apple a tornare in testa tra le società più valutate a livello globale. La differenza di valore tra le due aziende si è attestata su cifre significative. Nessuna altra modifica nei dati di mercato è stata comunicata nel corso della giornata.

Venerdì Apple è tornata a essere l’azienda con il più alto valore in borsa al mondo, superando l’azienda produttrice di chip Nvidia. Il valore in borsa è la cosiddetta capitalizzazione di mercato, ossia la somma del valore di tutte le sue azioni in circolazione: quella di Apple è vicina ai 5mila miliardi di dollari, poco più di quella della società di microchip, che nell’ottobre del 2025 era stata la prima a superare questa soglia. Interamente in cemento e senza finestre, il 33 Thomas Street ha prima ispirato film di spionaggio, e poi è finito davvero in mezzo allo scandalo della NSA In Cina, dove le temperature in questi giorni sono... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Apple ha superato Nvidia ed è diventata la società con la più elevata capitalizzazione al mondo. x.com

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