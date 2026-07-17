Appennino i servizi sono in continuo declino
In un paese del crinale dell’Appennino reggiano, un residente segnala il continuo deterioramento dei servizi locali. Ogni giorno si confronta con le difficoltà legate alla mancanza o alla carenza di servizi essenziali nel territorio. La situazione riguarda specificamente il suo comune, evidenziando un problema diffuso in molte aree montane e rurali della zona.
"Vivo in un paese del crinale dell’ Appennino reggiano, Sologno e ogni giorno mi devo confrontare con le esigenze, la realtà dei servizi presenti e non, nel nostro territorio". Cosi manifesta il proprio attaccamento al suo paese d’origine il geometra Piero Ferrari, titolare della società Coesa srl con sede a Felina in via F.lli Kennedy fondata nel gennaio del 1990 e oggi molto attiva nel settore dell’edilizia. Dopo tanti anni di esperienza Ferrari fa il bilancio mettendo a confronto realtà e segni. "Negli ultimi anni stiamo assistendo a un continuo declino e a un peggioramento dei servizi alla popolazione che risiede nei nostri paesi o viene in villeggiatura nei territori dell’Appennino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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