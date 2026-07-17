"Vivo in un paese del crinale dell’ Appennino reggiano, Sologno e ogni giorno mi devo confrontare con le esigenze, la realtà dei servizi presenti e non, nel nostro territorio". Cosi manifesta il proprio attaccamento al suo paese d’origine il geometra Piero Ferrari, titolare della società Coesa srl con sede a Felina in via F.lli Kennedy fondata nel gennaio del 1990 e oggi molto attiva nel settore dell’edilizia. Dopo tanti anni di esperienza Ferrari fa il bilancio mettendo a confronto realtà e segni. "Negli ultimi anni stiamo assistendo a un continuo declino e a un peggioramento dei servizi alla popolazione che risiede nei nostri paesi o viene in villeggiatura nei territori dell’Appennino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Appennino, i servizi sono in continuo declino"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Stellantis, Mirafiori ferma ancora il reparto Carrozzerie. Sindacati: “Elkann e Filosa responsabili del declino continuo”La produzione della Fiat 500 nello stabilimento di Mirafiori sarà sospesa anche lunedì 13 luglio, secondo quanto comunicato dai sindacati.

Leggi anche: CR7, sei Mondiali in gol: "Dite che sono vecchio. Voi parlate, io continuo a segnare..."

Temi più discussi: Appennino, i servizi sono in continuo declino; Una nuova seggiovia per vivere l'Appennino tutto l'anno: inaugurato al Corno alle Scale (Bo) l'impianto di risalita Cavone-Rocce - Regione Emilia Romagna; Appennino, timori di Cna sulla nuova legge: Così si rischia di penalizzare i comuni collinari; La scelta di Brigitte e Massimo: dalla città a un paesino di montagna a 1300 metri, aprono una libreria a Rocca di Mezzo dopo oltre trent'anni di attività a L'Aquila.

Appennino, i servizi sono in continuo declinoLe parole di Piero Ferrari amministratore della ditta Coesa srl: Servono progetti che affrontino i veri problemi del territorio ... ilrestodelcarlino.it

Castellabate, il porto di San Marco si rinnova: partono i nuovi servizi portuali comunali reddit

Appennino, timori di Cna sulla nuova legge: Così si rischia di penalizzare i comuni collinariI servizi essenziali di prossimità, centrali per l’attrattiva dei piccoli Comuni, tengono ma la Legge della Montagna taglierà risorse al territorio. La salvaguardia dei paesi montani è un obiettivo st ... forlitoday.it