La produzione della Fiat 500 nello stabilimento di Mirafiori sarà sospesa anche lunedì 13 luglio, secondo quanto comunicato dai sindacati. La motivazione ufficiale fornita dall’azienda è la carenza di motori necessari per il ciclo produttivo. La fermata riguarda il reparto Carrozzerie, che resta fermo da diverse settimane. I rappresentanti sindacali criticano le decisioni aziendali, attribuendo responsabilità a dirigenti e amministratori.

Anche la prossima settimana, lunedì 13 luglio, Stellantis fermerà la produzione della Fiat 500 alle Carrozzerie di Mirafiori. Lo rendono noto i sindacati, indicando la motivazione addotta dall’azienda per decidere la chiusura: mancano i motori. “Ormai queste fermate produttive si ripetono strutturalmente tutte le settimane e ogni volta ripetiamo che questi sono campanelli di allarme gravi. Non smetteremo di denunciare questa situazione né di indicarne le vere cause che stanno nella mancata attribuzione di un nuovo modello oltre la 500 e nella mancanza di investimenti per una nuova linea di produzione. Elkann e Filosa hanno la responsabilità... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Stellantis, Mirafiori ferma ancora il reparto Carrozzerie. Sindacati: “Elkann e Filosa responsabili del declino continuo”

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