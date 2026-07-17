Gli ‘Angeli dello Zerbale’ chiedono alle autorità di rimuovere un tronco presente nella pozza dello Zerbale, in una zona del Bidente. Il gruppo di amici, noto per tuffi da altezze rischiose, denuncia la presenza del tronco che ostacola l’accesso e la sicurezza del luogo. La richiesta viene presentata tramite un appello pubblico, con l’obiettivo di rendere nuovamente fruibile e sicuro il sito naturale. Nessuna altra informazione sul procedimento o sui tempi di intervento.

Gli ‘ Angeli dello Zerbale ’, un gruppo di amici esperti in tuffi da altezze perigliose nelle acque del Bidente, chiedono alle autorità un pronto intervento: liberare la bellissima pozza dello Zerbale, in territorio di S. Sofia, da un grande tronco che impedisce loro di tuffarsi nelle acque limpide del fiume oltre a ostruire la balneazione nella zona. "Non si tratta di una richiesta strana, ma una esigenza sentita – spiegano – oltre che dai tuffatori da tutti coloro che raggiungono uno degli angoli più belli e frequentati del fiume. I tuffi sono sconsigliati e non vietati. Noi da anni consigliamo che frequenta la pozza di fare attenzione e non esagerare, ma la libertà e la bellezza di un tuffo non ci può essere preclusa". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Appello per lo Zerbale: "Togliete quel tronco"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Addio a Giorgio Tronco: scompare lo storico gommista di via Rosselli

“Me lo ricordo bene quel giorno…”: Garlasco, Lovati e lo scontro a Dritto e RovescioNegli ultimi mesi, il caso Garlasco ha attirato nuovamente l’attenzione dei media, riaccendendo l’interesse su vecchi interrogativi e approfondimenti...