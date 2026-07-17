Anzio aderisce al Protocollo Antimafia per alberghi e ristoranti | ecco come funziona

Anzio ha approvato lo schema del Protocollo di legalità per il settore turistico-alberghiero e della ristorazione. La decisione è stata presa dalla Giunta municipale il 17 luglio. Il protocollo mira a rafforzare le misure di prevenzione antimafia nelle imprese locali. Nessuna altra informazione è stata comunicata sui contenuti specifici o le modalità di applicazione.

Anzio, 17 luglio 2026 – Il Comune di Anzio lancia un segnale a tutela delle imprese del territorio. La Giunta municipale ha approvato lo schema del “Protocollo di legalità per la prevenzione amministrativa antimafia nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione”. L’accordo, che a breve sarà siglato ufficialmente dal prefetto di Roma Lamberto Giannini e dal sindaco di Anzio Aurelio Lo Fazio, punta a proteggere un comparto strategico, ma tradizionalmente esposto agli interessi della criminalità organizzata. Il protocollo antimafia per hotel e ristoranti ad Anzio. Si tratta di un’azione che ha l’obiettivo di rendere più sicuro il settore e difendere il tessuto imprenditoriale dalle infiltrazioni silenziose della criminalità. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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