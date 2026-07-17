Antonio Giordano a Come States? — Immigrazione Europa e il ruolo dell' Italia nello scenario internazionale

Notizia in breve

In una recente intervista a “Come States?”, il Segretario Generale del Partito dei Conservatori Europei ha discusso dei temi principali che influenzano la politica europea e internazionale. Tra gli argomenti trattati ci sono l’immigrazione, il ruolo dell’Italia e le dinamiche geopolitiche emergenti. La conversazione si è concentrata sui dossier attuali e sulle sfide che coinvolgono l’Europa nel contesto globale.