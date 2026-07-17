Antonio Giordano a Come States? — Immigrazione Europa e il ruolo dell' Italia nello scenario internazionale
In una recente intervista a “Come States?”, il Segretario Generale del Partito dei Conservatori Europei ha discusso dei temi principali che influenzano la politica europea e internazionale. Tra gli argomenti trattati ci sono l’immigrazione, il ruolo dell’Italia e le dinamiche geopolitiche emergenti. La conversazione si è concentrata sui dossier attuali e sulle sfide che coinvolgono l’Europa nel contesto globale.
Nella nuova puntata di “Come States?”, Eleonora Tomassi intervista Antonio Giordano, Segretario Generale del Partito dei Conservatori Europei (ECR), per analizzare i principali dossier che stanno ridefinendo il panorama politico europeo e internazionale. Al centro della conversazione, il convegno ECR di Catania dedicato a immigrazione e capitale umano: dal bilancio delle politiche di accoglienza ai centri italiani in Albania, fino alla strategia europea per il controllo delle frontiere e la gestione dei flussi migratori. Spazio poi alla politica estera, con un focus sull'ultimo vertice NATO, sui rapporti transatlantici e sul dossier Ucraina, in un contesto internazionale sempre più segnato dalle sfide alla sicurezza europea. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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Antonio Giordano a Come States Immigrazione, Europa e scenari internazionali
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