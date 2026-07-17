antonelli sfida le due ferrari con i consigli di re federer

Un pilota italiano ha sfidato le due Ferrari durante l’ultimo GP a Spa, portando in pista consigli ispirati da Federer. La gara si è svolta su un circuito che ha segnato la storia della Formula 1, con l’ultimo successo italiano risalente al 1984. Durante la competizione, il pilota ha mostrato una strategia diversa, influenzata dai suggerimenti del tennista svizzero. La corsa ha visto numerosi sorpassi e momenti di tensione tra i concorrenti.

La Formula Italia riparte da Spa, un'altra pista che ha scritto la storia di questo sport e dove l'ultimo italiano a vincere è stato Alboreto nel 1984. Prima c'erano stati anche Ascari padre e figlio, Farina e Nuvolari. Dopo, aspettiamo Kimi. Pista che vai e record che trova (potrebbe essere il più giovane in pole e a vincere), sempre che la Mercedes non lo pianti in asso come è capitato troppe volte tanto da aver fatto scendere il suo vantaggio da 66 a 25 punti. C'è la curiosità di capire se su una pista così tosta per i motori la Ferrari possa confermarsi la prima degli avversari. Kimi arriva a Spa dopo essere passato da Wimbledon per... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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[ wearetherace] Penso che le prossime due gare saranno un'esperienza diversa da quella che abbiamo vissuto a Silverstone e Spa. Dal punto di vista della guida, Fernando Alonso ha basse aspettative per il GP di Gran Bretagna di questo weekend. : r/formul reddit