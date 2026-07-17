Un anno fa, durante il Gran Premio di Spa, un pilota ha raccontato di aver pianto e di aver toccato il punto più basso della sua carriera. Ora, dopo mesi di impegno, si prepara a partecipare al Campionato del Mondo. Mentre indossava il suo abito più elegante in occasione di un prestigioso torneo di tennis, ha condiviso questa riflessione, lasciando intendere un percorso di rinascita e determinazione.

Il vestito più elegante, quello indossato nella Royal Box di Wimbledon al fianco del leggendario Roger Federer, Andrea Kimi Antonelli lo ha tolto in fretta: "Mi sono divertito tanto, ma sono più a mio agio senza cravatta" ha ammesso ridendo e guardando gli abiti casual indossati al suo arrivo a Spa-Francorchamps, dove domenica correrà il decimo Gran Premio di questa stagione. È questo, il vero Kimi. Quello che adesso cammina per il paddock vestendo con sicurezza i panni del leader del Mondiale, lasciandosi alle spalle il ragazzo che, un anno fa proprio a Spa, visse il suo momento più duro in Formula 1. Cosa successe qui nel 2025? "Ero al centro del periodo più buio della mia stagione d’esordio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Antonelli: "A Spa un anno fa ho pianto e toccato il fondo: così è iniziata la rincorsa al Mondiale"

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