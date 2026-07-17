Anni intensi ma formativi grazie ai nostri insegnanti
Due studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore Marie Curie di Savignano sul Rubicone hanno conseguito il massimo punteggio di 100 con lode al Liceo Scientifico - Scienze Applicate. Entrambi hanno completato il percorso di studi con risultati eccellenti, evidenziando l’impegno e il livello di preparazione raggiunto.
Sono due gli studenti dell’ Istituto di Istruzione Superiore Marie Curie di Savignano sul Rubicone che al Liceo Scientifico- Scienze Applicate hanno ottenuto 100 con lode. Matteo Pighini, (nella foto) 19 anni, residente a Sant’Angelo di Gatteo. Cosa farà dopo il diploma? "Fortunatamente, a differenza di molti liceali, non ho mai avuto dubbi circa il mio percorso dopo le superiori. Mi iscriverò sicuramente ad una facoltà di fisica, alla Scuola Normale Superiore di Pisa, a patto di passare gli esami di selezione, oppure alla Sapienza di Roma ". Quali sono i suoi hobby? "I principali sono il pianoforte e la fotografia. Il primo di questi è sicuramente quello più duraturo, visto che suono il pianoforte, nel tempo libero, da quando facevo l’ultimo anno delle elementari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
I Spent A Day With Kim Jong's Actual Bodyguard
Notizie e thread social correlati
Caldo fra asili e scuole, un condizionare non può essere l'unica soluzione: «Il cambiamento climatico è entrato in aula insieme ai nostri figli, agli educatori e agli insegnanti»A Roma, 87 dei più di 200 nidi comunali sono dotati di condizionatori, anche se non tutte le strutture sono aperte a luglio.
Leggi anche: Alessandro Pucci suona la carica. "Grazie ai nostri fantastici tifosi e non abbiamo finito...»