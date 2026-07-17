Anna Lidia si commuove ad Affari Tuoi ricordando la mamma scomparsa | Ho pensato volesse darmi un segno e vince

Notizia in breve

Anna Lidia, concorrente dall'Abruzzo, è stata ospite di una puntata di Affari Tuoi trasmessa il 17 luglio. Ha vinto una somma di denaro e si è commossa insieme al fratello ricordando la madre scomparsa, affermando di aver pensato che il suo gesto potesse essere un segno. La partecipante ha condiviso il momento emotivo durante la trasmissione, che si è conclusa con la vittoria di una cifra discreta.