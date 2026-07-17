Anna Lidia si commuove ad Affari Tuoi ricordando la mamma scomparsa | Ho pensato volesse darmi un segno e vince
Anna Lidia, concorrente dall'Abruzzo, è stata ospite di una puntata di Affari Tuoi trasmessa il 17 luglio. Ha vinto una somma di denaro e si è commossa insieme al fratello ricordando la madre scomparsa, affermando di aver pensato che il suo gesto potesse essere un segno. La partecipante ha condiviso il momento emotivo durante la trasmissione, che si è conclusa con la vittoria di una cifra discreta.
Anna Lidia dall'Abruzzo è la protagonista della puntata di venerdì 17 luglio di Affari Tuoi. La pacchista porta a casa una discreta somma, e si commuove insieme al fratello pensando alla mamma scomparsa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie e thread social correlati
Antonio si commuove ad Affari Tuoi: “Non siamo riusciti a fare il viaggio di nozze” e accetta l’offerta del DottoreAntonio, proveniente dalla Basilicata, si commuove durante una puntata di Affari Tuoi.
Ad Affari Tuoi, Magdalena si affida alla sorella e rifiuta il cambio: “Per me è stata una seconda mamma”Nella puntata di Affari Tuoi trasmessa domenica 3 maggio, Magdalena, proveniente dal Trentino Alto Adige, ha deciso di affidarsi alla sorella e di...