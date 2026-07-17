Una serata dedicata ai temi dell’Asia si è svolta presso un bar di Sarteano, con un evento organizzato dalla pasticceria Angeli e Diavoli. L’iniziativa ha riproposto l’atmosfera dei festival estivi giapponesi, attirando numerosi appassionati di anime e cultura orientale. L’evento si svolge regolarmente e si svolge nel piazzale antistante il locale, coinvolgendo il pubblico con decorazioni e atmosfere tipiche.

La pasticceria Angeli e Diavoli di Sarteano ha organizzato una serata ispirata all’atmosfera dei tradizionali festival estivi giapponesi. L’evento, diventato ormai un appuntamento fisso del locale, ha richiamato nel piazzale antistante il caffè numerosi appassionati del mondo anime. Tra giochi a tema e cosplay, i partecipanti hanno trascorso la serata sorseggiando cocktail ispirati ai loro personaggi preferiti e degustando snack tipici della tradizione giapponese. L’idea del festival è nata da Alessio Del Buono, barman della pasticceria, che ha deciso di unire il proprio lavoro alla passione per il mondo degli anime, dimostrando ancora una volta come anche i giovani possano trovare il proprio spazio e dare vita a iniziative originali in una piccola realtà di paese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Anime e sapori d’Asia. Successo per il Festival: "Porto al bar l’Oriente"

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