L’esperto risponde | i fondi di caffè fanno davvero bene alle piante e tolgono i cattivi odori?

Un esperto ha spiegato che i fondi di caffè possono essere utilizzati come fertilizzante naturale per le piante, grazie al contenuto di nutrienti come azoto, fosforo e potassio. Inoltre, sono stati testati come deodoranti, poiché assorbono odori sgradevoli. Tuttavia, si precisa che un uso eccessivo può danneggiare le piante e che non tutti i tipi di odori vengono neutralizzati. La discussione riguarda principalmente le applicazioni domestiche e il loro effetto reale.

Siamo giunti alla terza parte del nostro viaggio tra le curiosità che ruotano attorno alla bevanda più amata dagli italiani. Dopo aver esplorato i misteri dell’energia post-pranzo e sfatato i miti sulle varianti servite al bancone, l’attenzione si sposta ora su un altro grande classico casalingo: i vecchi rimedi della nonna e l’uso di quello che rimane dopo l’estrazione. Continuiamo ad affidarci all’esperienza di C affè del Caravaggio, eccellenza che seleziona esclusivamente miscele e monorigini di Pura Arabica. La loro profonda anima ecologica, che prende vita nella scelta di c ialde ESE in filtro carta ecologiche e compostabili, li rende l’interlocutore ideale per rispondere alle domande sul riutilizzo quotidiano. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Tutti i modi di concimare le piante coi fondi del caffè

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