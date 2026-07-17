Ad Arezzo, Andrea Bardelli si dedica a suonare musica di notte, mentre durante il giorno ci sono molte persone in giro, tra locali e controlli domestici. Bardelli è noto per trasformare i pensieri inquieti in musica, affrontando i “fantasmi” che popolano la sua mente. La scena notturna della città vede anche chi dorme e chi si muove tra locali, ma lui sceglie la musica come modo per esprimere le proprie emozioni.

Ad Arezzo c’è chi la notte dorme, chi gira per locali, chi controlla per la quarta volta d’aver chiuso il gas e chi, come Andrea Bardelli, mette in musica i fantasmi che abitano nella testa. Dal 17 luglio 2026 è disponibile il videoclip di “Nightghosts”, secondo singolo estratto da “The poets work at night”, il nuovo EP del cantautore aretino distribuito e promosso da (R)esisto, con la produzione artistica di Michele Guberti per Massaga Produzioni. Il brano è stato realizzato al Magiari Sound Factory Studio di Ferrara e affronta un argomento che riguarda praticamente tutti, anche quelli che sostengono di non avere rimpianti perché hanno imparato a mentire con grande naturalezza. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Andrea Bardelli fa uscire i fantasmi di notte: tanto di giorno c’è già abbastanza gente strana

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Terremoto, la forte scossa fa uscire la gente in strada: la situazioneUna forte scossa di terremoto ha fatto tremare la zona, spingendo molte persone a uscire di casa e a riversarsi in strada.

Leggi anche: Gente di Timor, così Felix Nesi getta luce su un’isola mai abbastanza raccontata