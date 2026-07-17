Ambulanze connesse più postazioni pubbliche e soccorsi in video | come cambia il 118 nel Lazio
Nel Lazio, il servizio di emergenza 118 sta introducendo nuove tecnologie e infrastrutture. Sono state collegate ambulanze per migliorare la comunicazione, create postazioni pubbliche per l’assistenza e avviati sistemi di soccorso in video. Questi interventi puntano a rendere più efficiente l’intervento in emergenza. L’obiettivo è ottimizzare le risposte e garantire interventi più rapidi, attraverso strumenti digitali e nuove postazioni di intervento. Le novità fanno parte di un piano di aggiornamento del sistema di emergenza regionale.
Roma, 17 luglio 2026 – Capitalizzare lo sforzo straordinario degli ultimi 12 mesi per disegnare la sanità d’emergenza del futuro. Ares 118 traccia la rotta del 2026 forte di un anno che ha visto l’azienda gestire con successo la sicurezza sanitaria del grande evento giubilare, affrontando sfide come la Giornata Mondiale della Gioventù, che ha portato a Roma oltre 1 milione di giovani, così come eventi imprevisti di portata storica, vale a dire la scomparsa di Papa Francesco e, a seguire, l’elezione di Papa Leone XIV. Il tutto senza mai interrompere il presidio quotidiano del territorio. Ares 118, ogni anno 600mila interventi nel Lazio. Sono... 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
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