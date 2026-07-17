Ambulanze connesse più postazioni pubbliche e soccorsi in video | come cambia il 118 nel Lazio

Notizia in breve

Nel Lazio, il servizio di emergenza 118 sta introducendo nuove tecnologie e infrastrutture. Sono state collegate ambulanze per migliorare la comunicazione, create postazioni pubbliche per l’assistenza e avviati sistemi di soccorso in video. Questi interventi puntano a rendere più efficiente l’intervento in emergenza. L’obiettivo è ottimizzare le risposte e garantire interventi più rapidi, attraverso strumenti digitali e nuove postazioni di intervento. Le novità fanno parte di un piano di aggiornamento del sistema di emergenza regionale.