Human Rights Watch ha inviato un rapporto al Parlamento europeo criticando le azioni del nuovo primo ministro ungherese. Il documento evidenzia che, a meno di tre mesi dall’insediamento, ci sono state violazioni dello Stato di diritto. L’organizzazione sottolinea come le politiche adottate non contribuiscano a ripristinare il rispetto delle leggi, ma abbiano invece portato a ulteriori problemi legali e di diritti umani.

Il ripristino dello Stato di diritto non si ottiene con altre violazioni. A poco più di due mesi dalla sua entrata in carica come primo ministro d’Ungheria, è questo il messaggio contenuto nella prima allerta ufficiale sull’operato di Péter Magyar. A lanciarlo, già alla fine di giugno, era stata la ong che monitora il rispetto dei diritti umani, Human Rights Watch, ma adesso il suo report, secondo quanto appreso da Ilfattoquotidiano.it, è all’attenzione anche del Parlamento europeo e, nello specifico, della commissione per le Libertà Civili (LIBE) che dovrà stabilire se la guerra lanciata dal nuovo premier all’apparato di potere costruito da... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Altro che svolta liberale: Human Rights Watch lancia l’allarme sui diritti nell’Ungheria di Magyar. Il dossier al Parlamento Ue. Quando i leader europei lo definivano un liberatore

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El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha SEGUNDA PARTE, Capítulos 1-35 | Miguel de Cervantes

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