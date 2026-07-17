Menopausa: crisi e rinascita. La biologia non è mai un'opinione, ma le opinioni su di essa si sprecano, e talvolta cedono il fianco ai luoghi comuni. Per la donna la biologia resta un fatto e, purtroppo, i luoghi comuni anche. Ora però c'è uno spettacolo che fa riflettere e ridere, un monologo su "quel momento" che però "farebbe un gran bene anche ai maschi se lo ascoltassero". In scena nel Cortile d'Onore di Palazzo Sormani per il cartellone estivo di "Menotti in Sormani" arriva domani, sabato 18 luglio, "Almenopausa", pièce scritta da Valeria Cavalli con l'intervento dell'attrice Gianna Coletti, che ne è anche l'interprete. Non solo un divertente esorcismo, ma una poetica disamina di come ci siano due capitoli possibili in questa esperienza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Almenopausa" oltre gli stereotipi. Uno spettacolo che parla di donne ma è pensato anche per gli uomini

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