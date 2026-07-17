Alle Hawaii i grilli non cantano più | gli insetti si stanno proteggendo da una mosca parassitoide

Alle Hawaii, molti grilli maschi non emettono più il loro canto. Questo comportamento si è evoluto per evitare l’attacco di una mosca parassitoide, che viene attratta dal suono. La selezione naturale favorisce così gli insetti che restano silenziosi, aumentando le chance di sopravvivenza. La riduzione del canto si sta diffondendo tra i grilli della regione, con un numero crescente di esemplari che evitano di produrre suoni.

Alle Hawaii sempre più grilli maschi non cantano più. Il canto attira infatti una mosca parassitoide: così l’evoluzione e la selezione naturale li stanno “guidando” verso il silenzio, aumentando le possibilità di sopravvivenza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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