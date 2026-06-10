Le crociere fluviali stanno cambiando: un tempo rivolte principalmente a pensionati in bermuda, ora attraggono un pubblico più vario e si spostano tra nuove destinazioni. I viaggi includono ora visite ai vigneti della Mosella, alle torri medievali di Coblenza e ai moli di Amsterdam. Questa evoluzione riguarda anche i ritmi e le modalità di viaggio, con un’offerta più diversificata e moderna.

I eri i vigneti della Mosella, oggi le torri medievali di Coblenza, domani i moli di Amsterdam. Le crociere fluviali stanno diventando un nuovo trend di viaggio con un pubblico che si è allargato, ringiovanito e trasformato, rispetto a quella nicchia riservata a pensionati benestanti con molto tempo libero che era fino a qualche anno fa. E il mercato lo riflette con numeri che parlano chiaro: nel 2025 le crociere fluviali europee hanno trasportato, secondo le stime, quasi 2,1 milioni di passeggeri. Vivere in crociera per 15 anni: la scelta di una coppia americana che dice addio alla terraferma X Crociere fluviali, il Reno, simbolo e cuore di tutto. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Non più solo per pensionati in bermuda, le crociere fluviali si stanno reinventando nei ritmi, nel pubblico, nelle destinazioni e stanno diventando una delle esperienze di viaggio più ricercate del momento

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