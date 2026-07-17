Alla Rai dissero che la mia voce era sgraziata Ho riempito 15 stadi un mese ma non alla faccia di Ultimo o Vasco La gara dei record è un disagio | Edoardo Bennato fa 80

Edoardo Bennato ha festeggiato 80 anni con un concerto al Circo Massimo, tre giorni prima del suo compleanno. Il cantante, che ha riempito 15 stadi in un mese, ha commentato di aver ricevuto insulti sulla sua voce in passato, ma ha comunque ottenuto grandi risultati. La serata è stata l'occasione per celebrare una carriera lunga e ricca di successi nel panorama musicale italiano.

Edoardo Bennato compie 80 anni e li festeggia nel modo che gli riesce meglio: sul palco. L’appuntamento è lunedì 20 luglio al Circo Massimo, tre giorni prima del compleanno, il 23 luglio, di un cantautore che ha scritto pagine uniche della musica italiana. L’intervista al Messaggero diventa l’occasione per tornare agli inizi, quando nel 1973, “dopo anni di gavetta”, arrivò il contratto con la Ricordi e il trasferimento da Napoli a Milano, perché era lì che “c’erano le case discografiche”. Sembrava l’inizio del sogno. Invece, poche settimane dopo l’uscita di Non farti cadere le braccia, arrivò la doccia gelata: “Dopo due o tre settimane dall’uscita il direttore mi chiamò in ufficio: ‘Bennato, i programmatori della Rai dicono che la sua voce è sgraziata e che le canzoni non possono passare in radio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Alla Rai dissero che la mia voce era sgraziata e che le canzoni non potevano passare in radio. Edoardo Bennato compie 80 anniNon sono solo canzonette. Non lo sono mai state, ad essere onesti: A Roma nel 1974 cantavo davanti al bar Vanni, in via Col di Lana, dove si riuniva tutta la Rai. Sfottevo il ... ilmessaggero.it