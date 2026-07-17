Alessandro Medici i funerali sabato 18 a Castel del Piano | la camera ardente a San Sisto
I funerali di Alessandro Medici sono programmati per sabato 18 luglio alle 9.30 nella chiesa di Santa Maria Assunta a Castel del Piano. La camera ardente si trova a San Sisto, alle porte di Perugia.
I funerali di Alessandro Medici si terranno sabato 18 luglio alle 9.30 nella chiesa di Santa Maria Assunta a Castel del Piano. La camera ardente è allestita a San Sisto, alle porte di Perugia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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