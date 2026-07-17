Il tecnico dello AlbinoLeffe ha ripreso in mano la squadra dopo due anni, con entusiasmo e ottimismo. Giovedì 16 luglio, a Zanica, ha iniziato ufficialmente il suo secondo ciclo sulla panchina. Ha dichiarato di aver ereditato un buon lavoro e di puntare a creare l’alchimia giusta tra i giocatori.

CALCIO. Giovedì 16 luglio a Zanica è iniziata la nuova avventura del tecnico, già in bluceleste nel biennio 2019-2021. «Eredito un buonissimo lavoro, l’’obiettivo è creare l’alchimia giusta». Il ds Obbedio: «Squadra fatta all’80%». «Sono tornato con grande entusiasmo, c’è grande potenziale». Dove erano rimasti? L’AlbinoLeffe e Marco Zaffaroni ricominciano da dove si erano lasciati, due stagioni insieme col tecnico milanese capace di centrare i playoff nel biennio 2019-2021, con la ciliegina della semifinale nel 2021. Giovedì 16 luglio, allo Stadium di Zanica, il club seriano, con il ds Antonio Obbedio, e l’allenatore hanno alzato il sipario sulla nuova stagione. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - AlbinoLeffe, inizia lo Zaffaroni-bis: «Torno con entusiasmo, c’è grande potenziale»

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