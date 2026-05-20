Zaffaroni torna sulla panchina dell’Albinoleffe | è il nuovo allenatore dei seriani

L’Albinoleffe ha annunciato il ritorno di Zaffaroni come nuovo allenatore, in vista della stagione 202627. La società ha comunicato la fine dell’esperienza di Giovanni Lopez come guida tecnica della squadra e ha ufficializzato il nome del suo successore. Zaffaroni riprende il ruolo di allenatore dei seriani, dopo aver già ricoperto questa posizione in passato. La squadra si prepara così a iniziare il nuovo ciclo sotto la sua guida.

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