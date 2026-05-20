Zaffaroni torna sulla panchina dell’Albinoleffe | è il nuovo allenatore dei seriani
L’Albinoleffe ha annunciato il ritorno di Zaffaroni come nuovo allenatore, in vista della stagione 202627. La società ha comunicato la fine dell’esperienza di Giovanni Lopez come guida tecnica della squadra e ha ufficializzato il nome del suo successore. Zaffaroni riprende il ruolo di allenatore dei seriani, dopo aver già ricoperto questa posizione in passato. La squadra si prepara così a iniziare il nuovo ciclo sotto la sua guida.
Dopo aver comunicato la chiusura dell’avventura di Giovanni Lopez, l’ AlbinoLeffe ha annunciato il suo nuovo allenatore in vista della stagione 202627. A sedersi sulla panchina seriana sarà infatti Marco Zaffaroni. Si tratta di un ritorno in quel di Zanica, dove il tecnico aveva già allenato tra il 2019 e il 2021 collezionando 78 panchine complessive e due qualificazioni ai playoff. Di seguito la nota della società. Il comunicato dell’AlbinoLeffe. “U.C. AlbinoLeffe comunica di aver affidato – a partire dal primo luglio 2026 – la guida tecnica della Prima Squadra a Marco Zaffaroni, che siederà sulla panchina seriana per le prossime due stagioni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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