La Protezione civile regionale ha consegnato al sistema Antincendi boschivi (Aib) nuova strumentazione tecnologica di ultima generazione. Le apparecchiature sono destinate al contrasto e alla gestione degli incendi boschivi. La consegna si è svolta nella giornata odierna. La nuova strumentazione comprende dispositivi avanzati per il monitoraggio e la prevenzione degli incendi.

FIRENZE – La Protezione civile regionale ha consegnato al sistema regionale Antincendi boschivi (Aib) nuove strumentazioni tecnologiche di ultima generazione per il contrasto e la gestione degli incendi. La fornitura comprende 10 termocamere, 30 visori termici portatili e 3 droni dotati di termocamera: dispositivi fondamentali per monitorare il rischio di riattivazione dei focolai nelle delicate fasi di bonifica e conclusione delle operazioni di spegnimento. Le attrezzature, dal valore complessivo di circa 240mila euro, saranno distribuite nei prossimi giorni alle strutture operative territoriali. Questo lotto rappresenta solo una prima parte delle dotazioni che la Direzione difesa del suolo e Protezione civile della Regione Toscana ha acquisito nell’ambito di un più ampio progetto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Al sistema regionale antincendi nuova strumentazione consegnata dalla protezione civile

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Var : les mégafeux menacent la Côte d'Azur | Documentaire Catastrophe naturelle -AMP

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