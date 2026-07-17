Domani alle 18, al Museo della Marineria Washington Patrignani di Pesaro, si terrà l’inaugurazione della mostra “Sul fondo del mare”. L’esposizione presenta fotografie di Marco Boncompagni, fotografo subacqueo. Le immagini catturano ambienti marini e creature marine, riprese in diverse profondità. La mostra sarà aperta al pubblico per un periodo non specificato.

Domani al ore 18 al Museo della Marineria Washington Patrignani di Pesaro verrà inaugurata la mostra “ Sul fondo del mare ” con le immagini di Marco Boncompagni, fotografo subacqueo. Il taglio del nastro sarà anche l’occasione per ascoltare le riflessioni e dibattere sull’ ambiente marino con Federica Semprucci ed Eleonora Grassi, docenti dell’ Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. "In mare, vedere non è mai un atto scontato – dice Luca Sguanci, presidente dell’ Archivio Loreno Sguanci nell’illustrare il senso della mostra –. L’occhio umano e l’obiettivo fotografico sono strumenti potenti, ma inevitabilmente limitati: dipendono dalla luce, dalla trasparenza dell’acqua, dalle correnti, dalla distanza e dal tempo a disposizione per lo scatto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Al Museo c’è "Sul fondo del mare". In mostra le foto di Boncompagni

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