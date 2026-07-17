Oggi alle 18.30 al Caffè della Versiliana si terrà un incontro con Angelo Polimeno Bottai, responsabile Tg1 Libri e ex vicedirettore. Durante l’evento, presenterà il suo ultimo libro intitolato “Il traditore”. La serata si concentrerà sulla storia di dittatori, con Bottai che discuterà del volume e dei temi trattati nel testo. L’evento è aperto al pubblico.

Sarà Angelo Polimeno Bottai, responsabile Tg1 Libri, già vicedirettore, il protagonista dell’incontro in programma oggi alle 18.30 al Caffè della Versiliana, dove presenterà il suo ultimo libro " Il traditore. La vera storia dei due dittatori e di un patto costruito sull’inganno", in dialogo con la giornalista e conduttrice del Tg1 Sonia Sarno. Nel volume, Bottai ripercorre la complessa relazione tra Benito Mussolini e Adolf Hitler, offrendo una ricostruzione del legame politico e personale che portò alla nascita dell’alleanza tra il fascismo italiano e il nazismo tedesco. Attraverso un’attenta ricerca storica e un taglio narrativo di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al Caffè storia di dittatori. Con il volume di Bottai

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