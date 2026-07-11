Un posto al sole festeggia 30 anni con Michela Giraud che si propone per un cameo nella serie | Ma che cos’ha Whoopi Goldberg più di me? Mi basta poter entrare una volta al Caffè Vulcano e dire | Silvia un caffè
Un evento pubblico ha celebrato i 30 anni di una soap opera, con la proiezione dell’ultima puntata in piazza. Alla festa hanno partecipato alcuni protagonisti della serie e una comica nota, Michela Giraud, che ha espresso il desiderio di fare un cameo, scherzando sulla possibilità di entrare al Caffè Vulcano per ordinare un caffè. La manifestazione si è svolta in modo aperto e partecipato, creando un’atmosfera di festa collettiva.
Il compleanno si è trasformato in una vera festa popolare, nel senso migliore del termine. Con la proiezione dell’ultima puntata in piazza insieme ad alcuni dei protagonisti della fiction e a una super fan di eccezione: Michela Giraud. L’attrice, che ha spiegato di non essersi persa un episodio in 30 anni, ha detto: «Ma che cos'ha Whoopi Goldberg più di me?», facendo riferimento all’entrata come guest star dell'attrice americana e ha «reclamato» un cameo: «Mi basta poter entrare al Caffè Vulcano e dire: “Silvia, un caffè”», e ha letto dal palco una lettera-omaggio. «Soap, serie, fiction, chiamatela come volete, è una delle produzioni più longeve del palinsesto Rai, l’unica per cui la gente scenderebbe in piazza. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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