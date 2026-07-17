Sabato alle 21:15, nel cortile Bazzani, la compagnia teatrale Quinta Dimensione di Porto San Giorgio presenta “La Banda in Casa”, un’opera dialettale di Roscioli. Lo spettacolo si svolge all’aperto e vede in scena attori locali che interpretano una commedia in dialetto. La rappresentazione è aperta al pubblico e si svolge nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.

La compagnia teatrale ’Quinta Dimensione’ di Porto San Giorgio mette in scena sabato, alle 21,15 nel cortile Bazzani, ’La Banda in Casa’, commedia in tre atti dell’autore Lorenzo Roscioli, autore tra i più apprezzati della scrittura dialettale fermana, rinomato per la capacità di associare comicità, vivacità dei personaggi e levatura dei temi trattati. Non anticipiamo la trama per non spoilerare contenuto e finale dello spettacolo, ma per il pubblico sarà sicuramente una stupenda occasione per assistere a una prestazione che unisce talento attoriale, humor locale e la tradizione del nostro dialetto. La compagnia teatrale ’Quinta Dimensione’ da quasi vent’anni si cimenta in eventi in scena nell’intera regione, assicurando serate di risate e talento, tra dialetto fermano e grande esperienza attoriale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Al Bazzani ’La Banda in casa’. L’opera dialettale di Roscioli

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