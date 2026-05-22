Cosa: Il concerto I Love Duets che unisce le atmosfere blues e jazz del duo composto dalla cantante Sara Berni e dal chitarrista Daniele Bazzani.. Dove e Quando: Modulo Caffè presso Palazzo WeGil, a Roma (Trastevere). Sabato 23 maggio, dalle ore 19:00 alle ore 23:00.. Perché: Un’opportunità irripetibile per ascoltare dal vivo i brani del progetto Introvabile, esclusi volutamente dallo streaming digitale, in una location architettonica d’eccezione durante l’iniziativa Musei Aperti.. La scena culturale capitolina si prepara ad accogliere un evento musicale di assoluto rilievo, capace di unire la magia del grande blues e del jazz alle suggestioni architettoniche di uno dei luoghi più affascinanti della città. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Sara Berni e Daniele Bazzani in concerto al WeGil

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