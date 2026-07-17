Ai domiciliari gli spacciatori dei parchetti
Quattro persone sono state coinvolte in un’indagine sul traffico di droga nei parchi di Agrate. Due sono finite agli arresti domiciliari, mentre le altre due sono obbligate a firmare regolarmente. Le sostanze sequestrate includono cocaina, hashish, marijuana, ketamina ed ecstasy. Le indagini hanno portato all’identificazione di un punto di spaccio attivo nei parchi pubblici.
Due agli arresti domiciliari e due con l’obbligo di firma per il supermercato della droga, cocaina, hashish, marijuana, ma anche ketamina e ecstasy, spacciata nei parchi di Agrate. Lo ha deciso il gip del Tribunale di Monza per tre italiani e un marocchino finiti sotto inchiesta alla Procura di Monza dopo le indagini partite dalla Questura di Milano e sviluppate dai colleghi monzesi. La misura dei domiciliari è scattata per un marocchino di 43 anni residente a Talamona in provincia di Sondrio e per un 31enne, uno dei tre italiani residenti ad Agrate Brianza che hanno dai 26 ai 35 anni. Gli accertamenti sono partiti nel settembre 2024 dopo... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
IL FIUTO DEL CANE GARANT METTE ALLE STRETTE GLI SPACCIATORI DI BORGO STAZIONE E UDIN... | 23/03/2026
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