ahmadinejad il mossad e la spy story hollywoodiana che non quadra

Il 13 luglio, il New York Times ha pubblicato un'inchiesta sul presunto tentativo di reclutamento da parte del Mossad di un ex presidente iraniano, con l’obiettivo di farlo tornare al potere nel paese. La vicenda, definita da alcuni come una spy story hollywoodiana, ha suscitato dubbi sulla sua credibilità. La relazione tra l’intelligence israeliana e il politico iraniano coinvolto rimane non confermata e il racconto appare più simile a una trama di fantasia che a un episodio verificabile.

L’ inchiesta pubblicata il 13 luglio scorso dal New York Times sul presunto tentativo di reclutamento dell’ex Presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad (in carica dal 2005 al 2013) ad opera del Mossad, per poi insediarlo al potere nel paese, è a dir poco affascinante; se sia anche credibile però è tutta un’altra storia. Il culmine della vicenda sarebbe giunto durante il conflitto iniziato il 28 febbraio scorso, quando un raid israeliano avrebbe colpito a Teheran la struttura che ospitava le guardie del corpo (più probabilmente i secondini che lo tenevano sotto controllo) nella residenza dell’ex presidente, permettendo ad operativi del Mossad... 🔗 Leggi su It.insideover.com

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Mossad-Linked Spy Arrested During Iranian Operation!

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