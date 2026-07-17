La Regione ha stanziato 133 milioni di euro attraverso bandi per sostenere l'agricoltura. Le risorse sono destinate a progetti legati all’innovazione e alla valorizzazione dei prodotti locali. La decisione è stata comunicata durante un evento dedicato allo sviluppo del settore agroalimentare. Nessuna informazione è stata fornita su tempistiche o criteri di assegnazione delle risorse.

Per guardare al domani con fiducia e spirito d’innovazione bisogna avere profonda consapevolezza delle proprie radici. Con questo obiettivo ieri mattina, nella sede della Prefettura di Pesaro e Urbino, si è tenuto il ‘Carlino Day’, un appuntamento che ha messo insieme due importanti eventi: " Agrofutura ", cioè il festival itinerante che racconta il mondo dell’ agricoltura e delle imprese che lo animano e " Occhi sulla storia ", la mostra dedicata ai 140 anni del Resto del Carlino. L’evento si è aperto con il saluto di Valerio Baroncini, vice direttore del Carlino e di Paolo Rosato, caposervizio del Carlino Pesaro, che hanno illustrato e... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Agrofutura, l’orizzonte dei sapori. La Regione continua a investire: "Bandi, in campo 133 milioni"

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