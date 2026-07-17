Agriturismo ’Le Occare’ l’eccellenza raccontata in tv
Un agriturismo di Portomaggiore sarà protagonista di un programma televisivo. La struttura, definita un esempio di eccellenza, sarà al centro di una puntata dedicata a storie di successo nel settore rurale. La trasmissione racconterà la storia e le caratteristiche del luogo, che ha ottenuto riconoscimenti a livello mondiale. La produzione ha già completato le riprese e la messa in onda è prevista nelle prossime settimane.
L’eccellenza di Portomaggiore è pronta a mostrarsi in televisione. Una storia unica in un luogo magico, addirittura mondiale, è pronta per essere raccontata sul piccolo schermo. Stiamo parlando dell’ agriturismo Le Occare di Runco, oasi culinaria dove tra le mani della proprietaria Cristina Maresi viene stretta una ricetta storica, risalente al 1520, unica in tutto il mondo. La ricetta in questione, ideata da Cristoforo di Messisbugo, è quella del caviale cotto. Proprio questo sarà trattato, domani sera alle 21, dal programma ‘ In bici con gusto ’ condotto dal ferrarese Tommaso Costa. In questa puntata il giornalista sarà in compagnia della proprietaria Cristina Maresi, che racconterà tutta la storia legata alla ricetta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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