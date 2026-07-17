Agriturismo ’Le Occare’ l’eccellenza raccontata in tv

Notizia in breve

Un agriturismo di Portomaggiore sarà protagonista di un programma televisivo. La struttura, definita un esempio di eccellenza, sarà al centro di una puntata dedicata a storie di successo nel settore rurale. La trasmissione racconterà la storia e le caratteristiche del luogo, che ha ottenuto riconoscimenti a livello mondiale. La produzione ha già completato le riprese e la messa in onda è prevista nelle prossime settimane.