Per la prima volta una serie tv italiana affronterà l’argomento della fecondazione assistita. Si intitola In utero, ed è ideata dalla scrittrice Margaret Mazzantini, per la regia di Maria Sole Tognazzi, con un cast corale che mette al centro medici, pazienti, donatori di spermatozoi e ovociti. Il titolo promette di far discutere e debutterà su HBO Max il prossimo 8 maggio. La vicenda si svolge a Barcellona, dove il ginecologo Ruggero Gentile, interpretato da Sergio Castellitto, e la moglie Teresa, cui presta il volto Maria Pia Calzone, hanno fondato la clinica di procreazione medicalmente assistita Creatividad. Al loro fianco lavorano Angelo, brillante biologo che ha completato un percorso di transizione, interpretato da Alessio Fiorenza, e Dora, nuova patient assistant interpretata da Thony.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - In utero, la fecondazione assistita raccontata in una serie tv

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Temi più discussi: ‘In Utero’. La serie sul viaggio invisibile della fecondazione assistita; In Utero, la prima serie tv sulla fecondazione assistita, in arrivo su Hbo Max: trama, episodi e attori; In utero, la procreazione assistita diventa una serie tv; 'In utero’, la Barcellona italiana della serie con Castellitto ideata da Mazzantini.

'In Utero', la nuova serie sulla fecondazione assistita con Sergio Castellitto: Siamo andati a girare in SpagnaDa un'idea di Margaret Mazzantini, è disponibile su HBO Max da venerdì 8 maggio. Nella serie persone di differente orientamento sessuale e romantico, in coppia o single, portano punti di vista e confl ... today.it

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Nell’ovodonazione, la donna che porta avanti la gravidanza non contribuisce al patrimonio genetico dell’embrione, concepito da un ovulo donato. Eppure il suo corpo non resta in silenzio. L’utero rilascia nel fluido endometriale molecole chiamate microRNA, - facebook.com facebook