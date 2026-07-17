Agile il programma innovazione per la difesa Ue Finanziamenti da 115 milioni di euro alle Pmi europee
Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato un finanziamento di 115 milioni di euro destinato alle PMI europee nel settore della difesa. Il programma, chiamato Agile, mira a sostenere innovazioni dirompenti e sviluppi tecnologici nel 2027. I fondi sono destinati a supportare le piccole e medie imprese nel settore della difesa, con un focus su progetti innovativi. La decisione è stata raggiunta recentemente e riguarda finanziamenti a breve termine.
Bruxelles, 17 luglio 0226 – Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo su un nuovo programma di finanziamento a breve termine da 115 milioni di euro per sostenere le piccole e medie imprese (PMI) del settore della difesa e le loro innovazioni dirompenti nel 2027. L'accordo provvisorio raggiunto nella serata di mercoledì 15 settembre mira a creare un programma per l'innovazione rapida e agile della difesa (AGILE) e garantisce che il sostegno dell'UE alle PMI di tutto il territorio comunitario sia al centro dell'innovazione nel settore della difesa. Il disegno di legge mira a rispondere al nuovo contesto di sicurezza delineato dalla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, in cui cicli di innovazione della difesa rapidi ed economici sono ormai cruciali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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