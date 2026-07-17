Un uomo ha aggredito un 19enne che stava portando a spasso il cane, ferendolo con un coltello durante una rapina. Successivamente, ha colpito con lo stesso coltello un 47enne che era intervenuto dopo aver sentito le urla. La procura ha chiesto il giudizio immediato per l’accusato.

Ha aggredito per rapinarlo e ferito con un coltello prima un 19enne che stava portando a spasso il cane e poi un 47enne che aveva sentito le urla ed era sceso ad aiutare il ragazzo. Per questa vicenda, accaduta lo scorso marzo a Cesano Maderno, la Procura di Monza ha chiesto il giudizio immediato per il presunto responsabile, un 42enne albanese residente a Padova, ma ospite dei familiari a Cesano e già noto alle forze dell’ordine per una condanna per rapina ai danni di anziani in Veneto. Il processo, dove potrebbero costituirsi parti civili le vittime, è stato fissato a settembre, ma nel frattempo l’imputato potrebbe chiedere il patteggiamento o il rito abbreviato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Aggressione e coltellate per rapina. Chiesto il giudizio immediato

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