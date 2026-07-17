Un giovane di 22 anni è stato arrestato a Bologna dopo aver colpito con un pugno in faccia un infermiere che si era avvicinato per aiutarlo. L’episodio è avvenuto mentre l’infermiere stava prestando assistenza a una persona a terra e ha ricevuto la violenta reazione. L’arresto segue l’intervento delle forze dell’ordine dopo il gesto aggressivo nei confronti del sanitario.

Bologna, 17 luglio 2026 – Un pugno in pieno volto all’infermiere che gli si era avvicinato per soccorrerlo vedendolo sdraiato a terra. Questa la tutt’altro che gentile risposta al buon gesto del sanitario. E’ successo al pronto soccorso ortopedico dell’ospedale Maggiore di Bologna. E l’infermiere aggredito ha registrato lesioni guaribili in cinque giorni. Arrestato l’aggressore: un 22enne italiano. “Per questo – ha fatto sapere la Questura di Bologna – è stato arrestato il 22enne italiano: per lui le accuse cono quelle di lesioni personali aggravate ai danni di un sanitariobe gli agenti, giunti sul posto a seguito della segnalazione, hanno individuato il giovane violento “nelle immediate vicinanze dell'atrio dell'ospedale, grazie alle indicazioni fornite dal personale sanitario". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Aggressione all’ospedale, pugno al volto all’infermiere che lo stava soccorrendo: arrestato a 22 anni

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