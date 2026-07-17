Exequiel Zeballos ha scelto di rifiutare il trasferimento al CSKA Mosca e ad altri club, preferendo aspettare un trasferimento al Napoli. Secondo fonti, l’accordo tra l’attaccante e il club italiano è già stato raggiunto, ma la trattativa tra i due club è ancora ferma a causa di questioni legate ai termini economici e alle condizioni contrattuali. La situazione rimane in sospeso fino a quando non si risolveranno queste divergenze.

Exequiel Zeballos ha rifiutato il CSKA Mosca e tutte le altre proposte perché vuole solo il Napoli. Secondo quanto rivela Fabrizio Romano, l’intesa con l’attaccante del Boca Juniors è già impostata, ma la trattativa tra i due club rimane bloccata su questioni economiche e strutturali. Zeballos rifiuta il CSKA: il Napoli ha il giocatore in pugno. Il calciatore argentino vive nel mito di Maradona e ha scelto consapevolmente di aspettare solo gli azzurri, scartando ogni alternativa. Come rivela Fabrizio Romano su YouTube, il Boca ha già ricevuto l’offerta ufficiale da 10 milioni di dollari presentata dal Napoli, ma ha risposto modificando i termini della proposta iniziale. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Aggiornamento Zeballos, il Boca Juniors cambia tutto? L’annuncio di Romano!

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