Affari Tuoi ultime puntate da Roma | chi lascia e chi segue Stefano De Martino a Milano

Un sapore dolceamaro, quello che in questi giorni percorre il dietro le quinte degli studi romani di Affari Tuoi. I celebri pacchi azzurri stanno per chiudere la loro lunga e fortunata parentesi nella Capitale, al Teatro delle Vittorie, per intraprendere un viaggio verso nord, destinazione Milano, sotto la guida ormai consolidata e amatissima di Stefano De Martino. Ma un trasloco televisivo non è mai solo una questione di scenografie smontate e luci spente. È fatto di persone, di abitudini, di quella grande “famiglia allargata” che si crea quando si lavora fianco a fianco, tutti i giorni, per regalare leggerezza al pubblico a casa. E allora la domanda sorge spontanea: chi fa le valigie e chi, invece, è costretto a salutare la carovana? Affari Tuoi lascia il Teatro delle Vittorie. 🔗 Leggi su Dilei.it

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Affari Tuoi, Martina Miliddi: Chi E' La Spalla Di Stefano De Martino!

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