Questa sera qui con noi L’annuncio di Stefano De Martino | chi arriva ad Affari tuoi

Stasera, su Rai 1, torna in onda Affari Tuoi, con una puntata trasmessa venerdì 8 maggio 2026. L’evento ha visto la partecipazione di Stefano De Martino, che ha annunciato la presenza di alcuni ospiti speciali. La puntata si è contraddistinta per i numerosi colpi di scena e momenti che hanno coinvolto il pubblico in studio e da casa. La trasmissione ha suscitato reazioni e discussioni tra gli spettatori.

Una serata carica di emozioni, colpi di scena e momenti imprevedibili ha acceso il pubblico di Affari Tuoi, tornato in onda venerdì 8 maggio 2026 su Rai 1 con una puntata destinata a far discutere. Al centro dello studio, una concorrente che fin dai primi minuti ha trasmesso energia e spontaneità, accompagnata da un legame familiare forte e complice che ha subito conquistato il pubblico. A guidare la serata, come sempre, Stefano De Martino, capace di mescolare ironia e ritmo, introducendo una novità inattesa: l’assenza dell’iconica “invenzione” tra i pacchi blu, sostituita da una trovata alternativa firmata da Herbert Ballerina. Un cambiamento che ha dato subito il tono a una puntata fuori dagli schemi, tra risate e improvvisazioni.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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