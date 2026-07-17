Affari Tuoi Stefano De Martino e la richiesta per la puntata finale | Siamo agli sgoccioli

Nella penultima puntata di Affari Tuoi, andata in onda il 17 luglio 2026, Stefano De Martino ha fatto una richiesta in vista della puntata finale. La finalissima è programmata per il 18 luglio, mentre il giorno successivo si svolgerà la finale dei Mondiali 2026, con Spagna e Argentina che si sfidano per il titolo.

Penultima puntata di Affari Tuoi, quella del 17 luglio 2026, prima del gran finale di sabato 18 luglio. Poi il 19 è prevista la finale dei Mondiali 2026, dove si sfidano la Spagna e l’Argentina. Stefano De Martino, quindi, si ferma per qualche settimana, prima del rientro a settembre. Meritate vacanze per il conduttore, che si è misurato con una puntata abbastanza difficile in partenza, con i primi tiri nel segno dei pacchi rossi. Affari Tuoi, cos’è successo nella puntata del 17 luglio 2026. Inizio movimentato per la puntata del 17 luglio 2026 di Affari Tuoi: è la penultima, e Herbert Ballerina si è scatenato, tra battute e riferimenti a Sanremo e al suo direttore artistico (e conduttore), ovvero Stefano De Martino. 🔗 Leggi su Dilei.it

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Affari tuoi, Stefano De Martino in imbarazzo per la richiesta audace della pacchista

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