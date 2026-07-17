Arriva una borraccia tech con filtro integrato che trasforma l’acqua del rubinetto in una bevanda dal sapore gradevole. Ideale per chi si trova in hotel o in zone dove l’acqua di rete non è potabile, evita l’acquisto di bottiglie di plastica costose. La borraccia permette di consumare acqua pulita e buona, riducendo l’uso di plastica monouso. È pensata per chi desidera un’alternativa sostenibile e pratica, anche a casa.

Sei in hotel in un paese in cui l’acqua del rubinetto non si può bere e la reception ti vende bottigliette a un prezzo assurdo. Oppure sei semplicemente a casa tua e quell’acqua che sa vagamente di piscina ti fa preferire la bottiglia di plastica, anche se sai che non dovresti comprarne altre. Sono due situazioni diverse, ma il problema è lo stesso: non ti fidi (o non ti piace) l’acqua che hai a disposizione. Le borracce filtranti nascono proprio per questo: un piccolo filtro integrato che, a seconda del modello, migliora il sapore o rende sicura da bere quasi qualsiasi acqua tu incontri. Perché le borracce filtranti stanno diventando un accessorio da borsa. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Addio bottiglie di plastica: la borraccia tech con filtro integrato che rende l’acqua del rubinetto buonissima

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