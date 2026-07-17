Durante controlli a Carnate, la polizia ha identificato 80 persone e sequestrato un coltello e hashish. Un 31enne marocchino è stato ferito alle braccia e alla testa durante una lite finita con colpi di rasoio. L’aggressore si è allontanato in bici. L’intervento è avvenuto in seguito a una chiamata per una rissa tra due uomini. Nessun arresto immediato, ma sono in corso accertamenti.

Controlli a tappeto della polizia a Carnate, 80 persone identificate, sequestrati un coltello e hashish. E l’intervento per una lite che era finita a colpi di rasoio si cui ha fatto le spese un marocchino di 31 anni, ferito alle braccia e alla testa mentre l’aggressore si era allontanato in bici. Secondo quanto riferito dalla vittima, tutto sarebbe scaturito dalla sottrazione di uno zaino e di un telefono cellulare, vane le ricerche del presunto aggressore. C’è stato molto da fare l’altra sera per un servizio straordinario di controllo gestito dalla Questura di Polizia di Monza e Brisanza e che si è concentrato nei pressi della stazione ferroviaria e lungo via Roma a Carnate con l’impiego di agenti della Divisione Anticrimine, di quella Amministrativa e Sociale, di Polfer e Polstrada con la collaborazione della polizia locale di Carnate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Accoltellato con il rasoio per lo zainetto

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