In Cile, un disegno di legge proposto da un gruppo di parlamentari di destra e estrema destra mira a rendere obbligatorio ascoltare il battito cardiaco fetale prima di poter procedere con un aborto. La proposta prevede che le donne siano informate e ascoltino il battito prima di poter interrompere la gravidanza. Non ci sono indicazioni su eventuali modalità di ascolto o sanzioni in caso di mancato rispetto. La proposta è attualmente in fase di discussione parlamentare.

In Cile un gruppo di parlamentari di destra ed estrema destra ha presentato un disegno di legge che vuole obbligare le donne ad ascoltare il battito cardiaco fetale prima di abortire. Nel paese l’aborto è legale solo quando la gravidanza è causata da uno stupro, se mette a rischio la salute della madre e se il feto ha difetti congeniti incompatibili con la vita. L’iniziativa, chiamata “Escucha tu corazón” (Ascolta il tuo cuore), mira a modificare l’articolo 199 del codice sanitario intervenendo su un quadro normativo già restrittivo. Il testo, composto da un solo articolo, prevede che il medico debba informare la donna se “l’attività cardiaca dell’embrione o del feto è rilevabile” per offrirle “la possibilità di ascoltare il battito cardiaco utilizzando i mezzi tecnici disponibili, insieme a una descrizione oggettiva dello stesso”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Aborto in Cile, arriva il disegno di legge per obbligare le donne ad ascoltare il battito cardiaco fetale

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