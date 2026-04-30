Una recente ricerca ha scoperto che il battito cardiaco potrebbe influenzare la crescita delle cellule tumorali. Studi condotti su modelli animali hanno mostrato come il movimento del cuore possa contribuire a rallentare lo sviluppo di alcuni tipi di tumore. La scoperta apre nuove possibilità di approfondimento sul ruolo del sistema circolatorio nel contrasto alle cellule cancerose. La ricerca prosegue per capire meglio le potenzialità di questa relazione.

La ricerca apre un fronte inatteso nella lotta ai tumori: il movimento del cuore sembra frenare la crescita delle cellule tumorali. Una scoperta pubblicata su Science ribalta ciò che pensavamo: la forza delle contrazioni cardiache sembra frenare la crescita delle cellule tumorali. Un meccanismo sorprendente che potrebbe spiegare perché i tumori del cuore sono così rari e che apre scenari completamente nuovi nella ricerca oncologica. Servizio di Monica Di Loreto RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009🔗 Leggi su Tv2000.it

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Il battito cardiaco contro i tumori

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