Nel giugno 2022, una coppia ha venduto la propria casa per 132 mila euro e ha acquistato un camper di 25 anni, con muffa, una sola doccia esterna che gelava d’inverno e un bagno da svuotare manualmente. La decisione è stata presa per vivere senza mutuo, ridurre i consumi e cambiare il proprio modo di vivere quotidiano. La coppia ha scelto di rinunciare a comfort e modernità per adottare uno stile di vita più semplice e indipendente.

Vivere senza l’ipoteca di un mutuo, riducendo i consumi e ridefinendo il concetto di comfort quotidiano. Nel giugno del 2022, Jon ed Emilie James, rispettivamente di 36 e 37 anni, hanno venduto la loro proprietà per 132.000 sterline (circa 155.000 euro) e hanno reinvestito 90.000 sterline per acquistare un camper e un campo a Llanelli, nel Galles meridionale, rimasto in stato di totale abbandono dal 1989. I dettagli della ristrutturazione del sito — un tempo destinato alle famiglie dei minatori di carbone locali — sono stati condivisi dalla coppia attraverso i canali social @campoutwest, tracciando la cronaca di una transizione complessa, autofinanziata e priva di comfort per oltre trentasei mesi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Abbiamo venduto tutto per comprare un camper vecchio di 25 anni pieno di muffa, con una sola doccia esterna che congelava ogni inverno e un bagno da svuotare a mano”: la storia di Jon e Emilie James

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Perché abbiamo comprato un Van di 40 anni: FOLLIA o scelta geniale

Notizie e thread social correlati

Supergirl: Woman of Tomorrow – Perché il film di James Gunn sarà diverso da tutto ciò che abbiamo vistoIl nuovo film di Supergirl diretto da James Gunn si distingue dalle precedenti interpretazioni del personaggio.

Ristrutturazione bagno chiavi in mano con materiali di qualità e soluzioni personalizzate per ogni esigenza.Offerta di ristrutturazione bagno chiavi in mano con materiali di alta qualità e soluzioni su misura.